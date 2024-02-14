Kamu-Sen Çankırı İl Temsilciliği, Ek Gösterge İçin Düzenleme Talep Ediyor

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Türkiye Kamu-Sen Çankırı İl Temsilciliğince basın açıklaması düzenlendi.

Karatekin Parkı'nda düzenlenen programda konuşan il temsilci Yüksel Yandım, ek göstergenin memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan ilgilendirdiği için emekli maaşlarının belirlenmesi bakımından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Birinci dereceye gelen tüm memurların ek göstergelerinin 3600'e yükseltilerek konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Yandım, "Memurlarımızın hem emekli aylığına sayılmayan ödemeler nedeniyle maaşları ve emekli ikramiyeleri son derece düşük hesaplanmakta hem de ifa ettikleri görev ve görev aylıkları ile emekli aylıklarındaki ilişki tamamen kopmuş durumdadır. Bir memurun emekli maaşı ile çalışırken yaptığı görev, aldığı maaş ve ödediği pirimin bağlantısı kalmamıştır." dedi.

Bu sorunların çözümü için düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Yandım, "Milli gelirin artmasının yanında bu gelirin adil bir biçimde paylaşılması da önemlidir. Aksi halde gelir dağılımında adaletsizlikler ortaya çıkar. Gelir adaletini sağlamanın birincil yolu, memur ve emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde ortaya konulan politikalardır." ifadesini kullandı.