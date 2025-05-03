Sivas'ın Şarkışla ilçesin de aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
T.K. (54) yönetimindeki 53 AE 462 plakalı kamyonet, Kayseri-Sivas kara yolu Gürçayır beldesi yakınlarında refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kamyonet Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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