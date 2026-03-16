Kamyonetten Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin kasasından düşen kadın hayatını kaybetti.
Ati Şimşek (55) idaresindeki 07 BVF 315 plakalı kamyonet, Akbaş Mahallesi Gökçeler mevkisinde seyir halindeyken aracın kasa kısmında bulunan eşi Habibe Şimşek (56) düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
