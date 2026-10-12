KAN anketinde Eisenkot, başbakanlık yarışında Netanyahu'yu yüzde 43'e 38 ile geçti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın son anketinde, muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un başbakanlık yarışında Binyamin Netanyahu ile arasındaki farkı giderek açtığı görüldü.

İsrail'de kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 43'ü başbakanlık için en uygun adayın Eisenkot olduğunu belirtirken, Netanyahu'ya destek verenlerin oranı yüzde 38'de kaldı.

Buna karşın Netanyahu'nun, muhalefetteki Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett karşısında yüzde 40'a yüzde 36 ile başbakanlık yarışında önde olduğu belirtildi.

Eisenkot ile Bennett'in karşı karşıya geldiği senaryoda ise katılımcıların yüzde 35'i Eisenkot'u, yüzde 22'si Bennett'i tercih ederken, yüzde 43'lük bir kesim her iki ismi de yetersiz bulduğunu belirtti.

-Netanyahu bloğu sandalye sayısını artırdı

Netanyahu bloğu bir önceki ankete kıyasla iki sandalye kazanarak güçlenerek 53 sandalyeye ulaştı. Buna karşın muhalefet bloğu düşüş göstererek 50 sandalyeye geriledi.

Likud Partisi geçen haftadan bu yana bir sandalye kaybederek 20 sandalyeye düştü. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 9, Birleşik Tevrat Yahudiliği 8 ve Shas ise 7 sandalyeye ulaşıyor. Dini Siyonizm–Zehut ittifakı ise 5 sandalye elde ediyor.

Emekli Tuğgeneral Ofer Winter liderliğindeki İsrail Halkı Partisi ise seçim barajını aşarak 4 sandalye kazanıyor.

Muhalefet bloğundaki Naftali Bennett'in Beyahad Partisi 12 sandalye, Demokratlar ise 8 sandalye ile konumlarını korudu. Eisenkot'un Yashar Partisi bir sandalye kaybederek 22 sandalyeye geriledi. Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi ise 8 sandalye alabiliyor.

Ankette İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler için toplamda 13 sandalye öngörüldü. Bunlardan sekizi Ortak Liste'ye, beşi ise Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi'ne (Raam Partisi) gidiyor.

İsrail'de başbakan doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Başbakanlık görevini, Meclis'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu alabilecek bir hükümet kurmayı başaran kişi üstleniyor.

Seçmenlerin yüzde 30'u kararsız

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesinde bazı seçmenlerin kararsız olması dikkat çekiyor.

Ankete katılanların yüzde 30'u henüz kime oy atacağına karar vermediğini belirtti.

Kararsızların oranı aşırı sağcı koalisyon bloğu seçmeninde yüzde 24, muhalefet seçmeninde ise yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan katılımcıların yüzde 26'sı bir önceki seçimde oy verdiği bloktan farklı bir bloğa oy vermeyi planlarken yüzde 21'i ise sandığa gitmeyeceğini aktardı.