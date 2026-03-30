Kan Bağışı İçin Gölbaşı\'nda Kampanya

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı'nda 'Okulumda Kan'panya Var' programı başladı, öğrencilere kan bağışının önemi anlatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Okulumda 'Kan'panya Var" programı başlatıldı.

Gölbaşı Atatürk İlköğretim Okulu ev sahipliğinde, Türk Kızılay işbirliğiyle yürütülen programın açılışında konuşan Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Kızılay'ın uzun yıllardır bu alanda güçlü bir kurumsal altyapıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Rüstemoğlu, "Asıl amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda bu konuda hassasiyet oluşturmak. Bu farkındalık, ilerleyen dönemlerde daha güçlü ve kapsamlı kampanyaların önünü açacaktır." dedi.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can da etkinliğin anlamlı bir başlangıç olduğunu belirterek, bir hafta sürecek kampanya kapsamında Gölbaşı'nda yoğun katılım beklediklerini dile getirdi.

Kan bağışının milli bir mesele olduğuna dikkati çeken Can, "Kan, ülkemiz için stratejik bir konudur. Bir ünite kan, üç cana umut oluyor. Bu bilinçle hareket ederek kampanyamıza destek olmak, aynı zamanda toplumsal görevimizi yerine getirmektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla hafta boyunca kan bağışı faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Gültekin, Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, Kan Bağış Yönetimi Müdürü Sıdıka Selin Çöplen ve Orta Anadolu Bölge Kan Hizmetleri Müdürü Dr. Murat Güler de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 15:31:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.