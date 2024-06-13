Kanada'da Akıllı Hidrojen Enerji Bölgesi tanıtıldı

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VANCOUVER, 13 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde bulunan British Columbia Üniversitesi'ndeki Akıllı Hidrojen Enerji Bölgesi tesislerini ziyaret eden insanlar, 12 Haziran 2024.

Kanada'nın su, güneş ve hidrojen enerjisini tek bir alanda birleştiren ilk tesisi olan Akıllı Hidrojen Enerji Bölgesi (SHED) Çarşamba günü British Columbia Üniversitesi'nin Vancouver kampüsünde tanıtıldı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)