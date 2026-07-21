Kanada'da Orman Yangınları Artıyor

OTTAWA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Kanada'nın güneydoğusundaki British Columbia eyaletinin Kimberley bölgesi yakınlarında çıkan orman yangını görülüyor, 19 Temmuz.

Son verilere göre ülke genelinde bu yıl şimdiye kadar kaydedilen 3.839 orman yangınında toplam 2,9 milyon hektardan fazla alan zarar gördü. (Fotoğraf: British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)