Kanada'dan İran'daki Vatandaşlara Uyarı

Kanada Başbakanı Mark Carney ve Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını yakından izlediklerini belirterek, bölgede bulunan vatandaşlarına kapalı alanlardan çıkmama çağrısında bulundu.

Carney ve Anand, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırıya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada bölgedeki gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, İran'daki Kanada vatandaşlarına bulundukları yerden ayrılmama ve kapalı alanlardan çıkmama çağrısı yapıldı.

Ortak açıklamada, "Kanada bu çatışmada tüm sivillerin korunması çağrısında bulunuyor. Tüm vatandaşlarımızı ve bölgedeki Kanadalı diplomatik misyonlarımızı korumak için tüm gerekli önlemleri alacağız." ifadesine yer verildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.