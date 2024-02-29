Kanada, Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım ulaştırmak için çalışıyor

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen, Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede havadan insani yardım ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.
Hussen, Ottawa'nın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım ulaştırmak amacıyla yeni seçenekleri araştırdığını belirtti.
Bakan Hussen, Ürdün gibi bölgedeki diğer ülkelerle Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede havadan yardım sağlanmasının masada olduğunu bildirdi.
Hussen, geçen hafta yaptığı açıklamada yardımların, ihtiyaç duyulanın çok ötesinde olduğuna işaret ederek, denetim sürecinin malzemelerin hareketini yavaşlattığını kaydetmişti.
Ocak ayında açıklanan 30 milyon Kanada doları yardımla, Kanada'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana kuşatma altındaki bölgeye yardımlarının 100 milyon Kanada dolarını bulacağı belirtiliyor.
Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün ile 27 Şubat'ta İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım indirdiği duyurulmuştu.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 242'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.
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