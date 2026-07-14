Kandiber Kalesi çevresinde yeşil alan dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kandiber Kalesi çevresinde yeşil alan dönüşümü

Kandiber Kalesi çevresinde yeşil alan dönüşümü
14.07.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde, 7 bin yıllık Kandiber Kalesi çevresinde kamulaştırılan riskli alanda yıkım başladı. 358 milyon lira ödenen 18 bin 750 metrekarelik alan, park ve dinlenme alanına dönüştürülecek.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Kandiber Kalesi'nin çevresinin yeşil alana dönüştürülmesi amacıyla kamulaştırılan alanda yıkım çalışmalarına başlandı.

Osmancık'ta bulunan Kandiber Kalesi, tarihi Koyunbaba Köprüsü ile ilçenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Kalenin üzerinde bulunduğu kayalık alandan özellikle yağışlı havalarda kopan kaya parçalarının çevrede risk oluşturması üzerine başlatılan acele kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından iş makineleriyle bölgede yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kandiber Kalesi'nin çevresi yeşil alan ve dinlenme alanı olarak düzenlenerek vatandaşların kullanımına açılacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaya, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 77 parselin kamulaştırıldığını söyledi.

Kamulaştırma işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütüldüğünü anlatan Kaya, hak sahiplerine yaklaşık 358 milyon lira ödeme yapıldığını kaydetti.

Yaklaşık 18 bin 750 metrekare büyüklüğündeki riskli alanın kent yaşamına kazandırılacağını vurgulayan Kaya, "Bugün itibarıyla yıkım çalışmalarına başlandı. Alan yapı kalıntılarından tamamen temizlenecek ve vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Burası park ve sosyal yaşam alanı olarak değerlendirilecek." dedi.

Yüklenici firmanın çalışmaları 90 gün içinde tamamlamasının öngörüldüğünü aktaran Kaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleriyle hayata geçirilen projeyi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmancık, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kandiber Kalesi çevresinde yeşil alan dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi

13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 14:41:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kandiber Kalesi çevresinde yeşil alan dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.