Kandıra\'da El Freni Unutuldu, Araç Kayalardan Uçtu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayalardan uçtu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kandıra ilçesi Pembe Kayalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayalardan uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi, kazayı hafif atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.