Kandıra ve Zonguldak'ta Denize Giriş Yasağı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesi ile Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Zonguldak

Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla kent genelinde denize girişlere izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün saat 14.00'ten, 14 Haziran Pazar günü saat 08.00'e kadar denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

Vatandaşlardan alınan karara riayet etmeleri istendi.