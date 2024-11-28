SİVAS'ta yaşayan Burak Durak'ın, Kangal köpeğiyle yaptığı kayak, renkli görüntüler oluşturdu.
Merkeze bağlı Durdulu köyünde yaşayan Burak Durak, küçük yaşlardan itibaren beslediği ve 'Memati' adını verdiği Kangal köpeğiyle kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Kış şartlarına dayanıklılığıyla bilinen Kangal köpeğine bağladığı ipi yarısını kestiği plastik mazot bidonuna bağlayan Durak, köy içerisinde kayak yaptı. Köpek ve sahibinin eğlenceli anları ilgi çekti.
Haber: Uğur YİĞİTSİVAS,
Son Dakika › Güncel › Kangal Köpeğiyle Kayak Eğlencesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?