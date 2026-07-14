Kansere Rölyefle Musevi Mücadele

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki yıl önce meme kanseri tanısı konulan üç çocuk annesi Neslihan Kır, doktor arkadaşının tavsiyesiyle başladığı rölyef sanatı sayesinde tedavi sürecinde moral ve motivasyon kazandı.

Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk annesi 33 yaşındaki Kır, AA muhabirine, 2 yıl önce kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Sürecin sadece kendisi için değil herkes için zor geçtiğini dile getiren Kır, çocuklarına ve sanata tutunarak hayatına devam ettiğini ifade etti.

Kır, kanser tanısı konduktan sonra doktor arkadaşı Nilgün Yönten'in tavsiyesi üzerine rölyef sanatına başladığını anlatarak, "Bugüne kadar yaklaşık 40 tablo yaptım. Rölyef derin ve umutsuz düşüncelerimi aldı. Hayatta uğraşacağım bir şey oldu. Hayat dümdüz bir yol değil, inişleri, çıkışları oluyor. Bazen gülüyoruz, bazen ağlıyoruz. İnsanoğlu bir şekilde bir şeylere tutunuyor, bir şeylerden güç alıyor ve devam ediyor. Savaşmak zorundayız, kendimi bildim bileli savaşıyorum ve çocuklarım için de savaşmaya devam edeceğim." diye konuştu.

"Tabloları yaparak hastalıktan uzaklaşıp ruhen rahatladı"

Doktor Yönten ise Kır'ın 2 yıllık ileri evre meme kanseri tedavisi sürecini tamamladığını, bu dönemde ailesi ve dostları olarak yanında olduklarını belirtti.

Tedavi sürecinin bazen kişiyi depresyona sokabildiğine değinen Yönten, "Tabloları yaparak hastalıktan uzaklaşıp ruhen rahatladı. Öte yandan sivil toplum kuruluşları ve derneklerle bir araya gelerek sergiler yaptık. Neslihan'a tablo yapmasını tavsiye ediyoruz. İnşallah tabloları satın almak isteyenler olursa Neslihan sanatını icra etmeye devam edecek." dedi.

Yönten, Kır'ın kanserle savaşan hastalar için güzel bir rol model oluşturduğunu vurgulayarak, "Neslihan aslında bir yaşam mücadelesinin örnek hikayesi. Kanserden korkmamak gerekiyor. Mücadele etmek için hayatımızda bir kıvılcım olması gerekiyor. Tedavi olduğunuz zaman böyle güzel hayatın içinde evlatlarınızın başında olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.