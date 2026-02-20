Kanseri Yenen Öğretmene Kutlama - Son Dakika
Kanseri Yenen Öğretmene Kutlama

20.02.2026 15:46
İzel Gül Usta, lenfoma kanserini yenerek sağlığına kavuştuğunu davul zurna ile kutladı.

MUĞLA'da evlendikten 1 yıl sonra yakalandığı lenfoma kanserini yenen matematik öğretmeni İzel Gül Usta (30), sağlığına kavuşmasını davul zurna eşliğinde sevdikleri ile kutladı. Balonlar uçuran ve elinde 'İzel 1, kanser 0' yazılı döviz taşıyan Usta, yaşadığı mutluluğu sanal medya hesabından paylaştı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Bafa Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni İzel Gül Usta, 2024 yılında hayatını Bedirhan Usta ile birleştirdi. 2025'in Haziran ayında göğsünde ve sırtında şiddetli ağrı yaşayan genç öğretmene, başvurduğu Milas Devlet Hastanesi'nde lenfoma kanseri teşhisi kondu. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve 7 ay boyunca tedavi gören İzel Gül Usta'nın en büyük destekçisi, eşi Bedirhan Usta, ailesi, öğrencileri ve arkadaşları oldu.

GÖKYÜZÜNE BALON UÇURDULAR

Son yapılan tetkiklerde hastalığını tamamen atlattığını öğrenen ve memleketi Milas'a dönen İzel öğretmene, sevdikleri sürpriz yaptı. Davul zurna eşliğinde yapılan kutlamada, aile bireyleri, yakınları ve sevenleri bir araya geldi. Ellerinde rengarenk balonlarla toplanan kalabalık, balonları gökyüzüne bıraktı. Kutlama sırasında elinde 'İzel 1, kanser 0' yazılı döviz taşıyan Usta, yaşadığı mutluluğu sanal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
