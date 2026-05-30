Kanye West Konseri İçin İstanbul'da Yolcu Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanye West Konseri İçin İstanbul'da Yolcu Yoğunluğu

Kanye West Konseri İçin İstanbul\'da Yolcu Yoğunluğu
30.05.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konser öncesi İstanbul'daki toplu ulaşım hatlarında yoğunluk yaşandı, M9 hattında izdiham meydana geldi.

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul konseri öncesinde kentin toplu ulaşım hatlarında yoğunluk yaşandı.

Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gitmek isteyen binlerce kişi metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda izdiham yaşandı.

İstasyonda peronlar ve koridorlar kısa sürede dolarken, yolcular ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Aktarma noktalarında oluşan kalabalık nedeniyle bazı bölgelerde uzun kuyruklar meydana geldi.

Stadyuma yönelen çıkışlarda yürüyen merdivenler ve merdiven boşlukları tamamen dolarken, güvenlik görevlileri ve metro personeli yolcu akışını kontrollü şekilde sağlamaya çalışıyor.

Konser alanına ulaşmak isteyen müzikseverler, yoğunluğa rağmen etkinlik öncesindeki heyecanlarını cep telefonlarıyla görüntü çekerek ve sohbet ederek sürdürüyor.

Yetkililer, konser çıkışında da benzer yoğunlukların yaşanabileceğini belirtiyor.

Konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor.

ILS Vision tarafından organize edilen konsere, yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor.

Before party ve after party etkinliklerinin yer aldığı konserde, ayrıca DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar düzenlenecek.

Sabaha kadar devam edecek programda Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de sahne alacak.

Organizasyona her yaş grubundan dinleyicinin katılması beklenirken, 16 yaşından küçük çocuklar ebeveynleri refakatinde etkinliğe giriş yapabiliyor.

Kaynak: AA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Etkinlikler, Kanye West, İstanbul, Magazin, Ulaşım, Güncel, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanye West Konseri İçin İstanbul'da Yolcu Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı
Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

19:55
Yorumu size bırakıyoruz Tepkiler çığ gibi
Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
19:52
Dev finale damga vuran olay Yere oturup telefonları açtılar
Dev finale damga vuran olay! Yere oturup telefonları açtılar
19:44
Dev maç için ekran başına geçenler ilk yarıda büyük şok yaşadı
Dev maç için ekran başına geçenler ilk yarıda büyük şok yaşadı
18:20
Kanye West konseri İstanbul’u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 20:06:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kanye West Konseri İçin İstanbul'da Yolcu Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.