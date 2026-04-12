Kapadokya'da ATV İşletmesinde Yangın

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki bir ATV işletmesindeki konteynerda yangın çıktı.

Yangın, sabah saatlerinde merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde meydana geldi. A.Ş. ve V.K.'nın işletmeciliğini yaptığı ATV kiralama alanındaki konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın konteyneri kapladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürürken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.