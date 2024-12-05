Kapadokya'da Peri Bacası Çöktü

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Milyonlarca yıllık peri bacası böyle çöktü

Ölü ve yaralananın olmadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de peri bacası büyük bir gürültüyle çökerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeme yaşanan tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Uçhisar Kasabası'ndaki Tekeli Mahallesinde bulunan peribacasının gece saatlerinde çökmesiyle birlikte dev kaya parçaları da etrafa yuvarlandı. Olayın gece yaşanması nedeniyle çevrede araç bulunmazken, can veya mal kaybı yaşanmadı. Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi alana ekip sevk ederek çalışma başlattı.

Bölgede daha önce de farklı noktalarda tarihi peribacalarında yıkılma ve çökme olayları yaşanmıştı.