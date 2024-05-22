Kapadokya'da Ziyaretçi Rekoru Bekleniyor - Son Dakika
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Kapadokya'da Ziyaretçi Rekoru Bekleniyor

Kapadokya\'da Ziyaretçi Rekoru Bekleniyor

Kapadokya'nın doğal güzellikleri ve tur aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çektiği, bu yıl da ziyaretçi rekorunun kırılması bekleniyor. Bölgedeki müze ve ören yerlerinde yoğunluk yaşanırken, turizmde 2024'te 5 milyondan fazla turist hedefleniyor. Nevşehir İli Master Planı ile turizm il geneline yayılacak.

22.05.2024 12:42
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Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra farklı tur aktiviteleriyle dünyanın her köşesinden turistlerin dikkatini çeken Kapadokya'da, bu yıl da ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyor.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi kilise, manastır ve yer altı şehirleri ile ziyaretçilerini cezbeden Kapadokya, sıcak hava balon turuyla da ön plana çıkıyor.

Kapadokya bölgesinde, müze ve ören yerlerinde önceki yıllara kıyasla yoğunluk yaşanıyor.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, AA muhabirine, Kapadokya'nın sahip olduğu zenginliklerle yerli ve yabancı turistlerin görmeyi istediği önemli destinasyonlardan birisi olduğunu belirtti.

Yılın ilk dört aylık verilerine göre, bölgenin cazibe merkezi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Fidan, şöyle konuştu:

"Turizmin bölgemizdeki eğilimlerini değerlendirirken sadece sayılar üzerinden gitmiyoruz. Ancak geçen yıl ziyaretçi sayısı bakımından tüm yılların rekoru kırılmıştı. Geçen yılın ilk dört ayında bölgemizdeki müze ve ören yerlerine yönelik 870 bin olan ziyaretçisi sayısının yüzde 25'lik artışla 1 milyon 90 bine ulaştığını görüyoruz. Balon uçuşlarında geçen yılın ilk dört ayında 89 bin yolcu uçuş yapmıştı, 2024'te ise yüzde 74'lük artışla 155 bine ulaştı. Havalimanı uçak ve yolcu sayısında da ilk dört ayda yüzde 27'lik artış olduğunu görüyoruz."

2024'te 5 milyondan fazla turist bekleniyor

Fidan, Kapadokya'da mayıs-haziran ile eylül-ekim aylarında yoğunluk yaşandığını ancak turizmin 12 ay boyunca sürdüğünü dile getirdi.

Turist hareketliliği bakımından 2024'te yeni bir rekor beklediklerini belirten Fidan, "5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşma konusunda bir hedef vardı. Bu yıl rahatlıkla bu rakama ulaşıp üzerine de çıkılacağını görmekteyiz. Dünyanın her yerinden ziyaretçi alıyoruz. 2023'te İspanya, ABD, Güney Kore, Endonezya ve İtalya'dan daha çok ziyaretçi gelmişti. Bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti ile Balkan ve Latin Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında artış olduğu görülüyor." dedi.

Nevşehir İli Master Planı'yla turizm il geneline yayılacak

Fidan, turizmde niteliği artırmak amacıyla "Nevşehir İli Master Planı"nın hazırlanmaya başlandığını anlattı.

Hazırlığı süren master planın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın geleceği açısından değerli olduğunu vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Kapadokya Alan Başkanlığı ile Kapadokya Üniversitesi iş birliğinde master plan çalışmasını başlattık. İlimizi bütün olarak değerlendirip turizmin diğer ilçe ve köylerimize açılması yönüden çalışmamız olacak. Diğer boyutuyla da dünya turizmindeki yeni trendleri göz önünde bulunuracak ve Türkiye'nin turizm planıyla da uyuşan bir şekilde master planı olacak. Master planımız katlımcı bir anlayışla hazırlanacak. Turizm sektörünün bütün paydaşlarının yanı sıra yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da görüşlerini ifade edecek. Yaklaşık 4 aylık çalışma periyodu sonrasında plan hazırlanmış olacak, ardından da peyderpey süreç içinde uygulanmaya başlanacak."

Kaynak: AA

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