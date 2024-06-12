Kapadokya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kapadokya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kapadokya Üniversitesi'nden mezun olan 2 bin 498 öğrenci için Ürgüp ilçesinde tören düzenlendi. Törende konuşan üniversite yetkilileri, öğrencilere kazandırılan değerler ve gelecekleri hakkında umut dolu mesajlar verdi. Törene, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

12.06.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya Üniversitesinden (KÜN) mezun olan 2 bin 498 öğrenci için tören düzenlendi.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tören, üniversitenin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

KÜN Mütevelli Heyet Başkanı Funda Aktan, konuşmasına üniversitenin kurucu mütevelli heyet başkanı Alev Alatlı'ya rahmet dileyerek başladı.

Üniversite hayatının öğrenciye akademik eğitimin yanı sıra yaşam boyu faydalanılacak bilgileri de aktardığını dile getiren Aktan, "Kapadokya Üniversitesi size liyakatin, ahlakın, dürüstlüğün, yenilikçiliğin önemini öğretti, çevreye ve topluma duyarlı bireyler olmanızın önünü açtı. Burada edindiğiniz değerlerle geleceğin önderleri olacağınıza, her birinizin mezuniyet sonrası büyük başarılara imza atacağına canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise öğrencileri yetiştiren akademisyenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sizler mezunlarımızın bugünlere gelmesinde en büyük emek sahibisiniz. Büyük gayret sarf ettiniz. Onlara sadece bilgi, beceri kazandırmakla kalmadınız aynı zamanda doğruyu, adaleti ve etik değerlerimizi öğrettiniz. Akıl, ahlak, adalet ve adap mottomuzdan hiçbir zaman ayrı olmadınız. Sizlere bu özverili çalışmalarınız için hassaten teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından öğrenciler şed kuşandı.

Törene, Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Yunus Başar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb, Gençlik ve Spor İl Müdür Muhsin Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Kapadokya, Ürgüp, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:34:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kapadokya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement