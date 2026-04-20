Kapıkule'de 33 Milyonluk Kaçak Eşya Operasyonu
Kapıkule'de 33 Milyonluk Kaçak Eşya Operasyonu

20.04.2026 17:24
Kapıkule'de yapılan denetimlerde 33 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

(ANKARA) - Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule'de gerçekleştirilen operasyonda elektronik sigara, sigara filtresi, oto parça, vitamin ve ilaç cinsi ürünlerden oluşan toplam 33 milyon 179 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen risk analizi ve kontrol faaliyetleri kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, büyük çaplı kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiği" bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"19 Nisan 2026 günü saat 15.38'de Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen, bir şahsın sürücülüğünü yaptığı çekici ve TIR aracı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince risk kriterleri çerçevesinde kontrole tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen detaylı arama ve kontroller neticesinde faturasız, belgesiz, gümrüğe beyan edilmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz eden 10 bin 400 adet elektronik sigara, 720 bin adet sigara filtresi, 84 adet oto parça, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü ve 2 bin 520 adet ilaç cinsi eşya olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Ele geçirilen söz konusu eşyaların gümrüklenmiş değerinin 33 milyon 179 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak gerekli tahkikat, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinesinde sürdürülmekte olup, konu Edirne Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

