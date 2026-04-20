Gerçekleştirilen detaylı arama ve kontroller neticesinde faturasız, belgesiz, gümrüğe beyan edilmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz eden 10 bin 400 adet elektronik sigara, 720 bin adet sigara filtresi, 84 adet oto parça, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü ve 2 bin 520 adet ilaç cinsi eşya olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Ele geçirilen söz konusu eşyaların gümrüklenmiş değerinin 33 milyon 179 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak gerekli tahkikat, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinesinde sürdürülmekte olup, konu Edirne Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmiştir.
Kapıkule'de 33 Milyonluk Kaçak Eşya Operasyonu
