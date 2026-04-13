Kaplan Davasında Reddihakim Talebi Reddedildi

13.04.2026 18:02
76 sanıklı Ayhan Bora Kaplan davasında avukatın reddihakim talebi reddedildi, duruşma yarın devam edecek.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin yeniden görülen 76 sanıklı davada sanık Ayhan Bora Kaplan'ın avukatının reddihakim talebi reddedildi. Davaya yarın saat 09.30'da devam edilecek.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen bir kısım cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı dosyaya ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada, ara karar sonrası sanıklardan Ufuk Gültekin'in avukatı Sultan Penez'in savunmasına geçildi.

Penez savunmasında, "Türkiye'deki en büyük suç örgütüne operasyonu yapan insanlar tutuklandı ve isimlerinin yan yana gelmesi bile olanaksız  insanlar birlikte aynı dosyada yargılanıyor. Bu itibar suikastı değil midir? Görev geri alınır ama ya itibar?" dedi.

Ayhan Bora Kaplan, bu sözlere tepki göstererek, "Biz suç örgütü değiliz, daha kesinleşmedi. Doğru konuşsun" dedi. Mahkeme Başkanı, savunmayı bölmemesi konusunda Kaplan'ı uyardı.

"Sattığı kişinin yanına oturan kişiden medet umuyoruz"

Penez savunmasında, "Biz en başından beri adalet dileniyoruz. Yol yürüdüklerini satmış, fırsat bulduğunda yurt dışına kaçmış ve ardından bir video paylaşmış, ardından tutuklanıp yurt dışına gelince yeniden saf değiştirmiş ve duruşmada 'abi' diyerek sattığı kişinin yanına oturan kişiden medet umuyoruz ne yazık ki" savunmasını yaptı.

Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu ise sanıkların sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle kendi sorularının zapta geçirilmemesinin, adli yargılama hakkının engellenmesi anlamına geldiğini ifade etti. Köroğlu, "Bu karardan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde tekrar bizim için bir reddi hakim talebinde bulunmamız anlamına gelmektedir" dedi.

Mahkeme Heyeti, reddi hakim talebinin reddini kararlaştırarak, davayı saat 09.30'a erteledi.

Kaynak: ANKA

