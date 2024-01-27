Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği Şırnak'ta yol açma çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği bölgelerde kapalı köy yolları aralıksız çalışmalarla ile bir bir açılıyor.

İlçede kar yağışının etkisi devam ederken, kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği bölgelerde ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. Ilıcak, Boğazöğren ve Meydan köy grup yolları ulaşıma açıldı. Mezra ve Taşkıran köyleri yolları ise halen kapalı. Şırnak Valiliğine bağlı İl Özel İdaresi ekipleri yolları açık tutmak için kar nöbeti tutuyor.