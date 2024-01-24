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Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası hastaneye ulaştırıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyünde rahatsızlanan 76 yaşındaki KOAH hastası Sultan Göksu, köy yollarının kapalı olması nedeniyle ambulansla hastaneye ulaştırılamadı. İhbar üzerine gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açarak ambulansın geçişini sağladı ve Göksu Arpaçay Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanın genel sağlık durumu iyi.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası hastaneye ulaştırıldı
24.01.2024 - 16:50,
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Gülyüzü köyünde rahatsızlanan 76 yaşındaki KOAH hastası Sultan Göksu için harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, köy içi yolların kapalı olması nedeniyle hastayı alamadı.

İhbar üzerine köye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açarak ambulansın geçişini sağladı.

Sağlık ekiplerince evinden alınan Göksu, Arpaçay Devlet Hastanesine sevk edildi.

Göksu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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