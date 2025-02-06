Kar Yağışı Fındık Üreticilerini Sevindirdi - Son Dakika
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Kar Yağışı Fındık Üreticilerini Sevindirdi

Giresun'da kar yağışı, fındık üreticilerine zamanında su sağladı ve tozlaşma riskini azaltarak sevindirdi.

06.02.2025 20:04
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Kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi

GİRESUN - Giresun'da etkili olan kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi. Geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla fındık karanfillerinin açmaya başlamasıyla endişelenen fındık üreticileri bu defa kar yağışıyla sevindi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık üreticisi Turan Keskin, mevsiminde yağan karın fındık için oldukça yararlı olduğunu söyledi. Keskin "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından yağan kar fındık için oldukça faydalı oldu. Hava sıcaklıkları biraz daha devam etseydi fındık karanfilleri açıp tozlaşmaya başlayacaktı ve ardından yağan kar zirai dona neden olacaktı. Şimdi tam vaktinde kar yağınca fındık hem ihtiyacı olan suyu almış olacak hem de karanfiller açmayıp tozlaşma olmayacak. Bu da çok faydalı olacaktır. Fındık ne kadar geç açıp tozlaşma geç olursa o kadar iyidir. Şuanda sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşmediği sürece sorun görünmüyor" dedi.

Bundan sonraki zirai don tehlikesinin mart ve nisan aylarında olduğunu belirten Hamdi Yayla ise "Kar yağışıyla beraber şubat ayı tehlikesini atlattık ancak hala tehlike geçmiş değil, fındıklar açtıktan sonra mart ve nisan aylarında yağacak kar ciddi zararlar oluşturabilir. Ancak şuanda kar tam vaktinde yağdı ve karanfil açımını durdurdu. Bu üreticiler olarak bizi sevindirdi. Geçen haftaki gibi hava sıcaklıkları devam etseydi bir iki hafta içerisinde fındık tamamen açıp tozlaşma olacaktı. Zaten dallar açmaya başlamıştı. Şimdi biraz tehlike geçti diyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kar Yağışı Fındık Üreticilerini Sevindirdi - Son Dakika

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