Kar yağışı Kastamonu'yu beyaza bürüdü: Vatandaşlar yeni güne karla uyandı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkisini sürdüren kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlar yeni güne karla uyandı.

Kastamonu'da 26 Ocak tarihine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde etkili olan kar, il merkezinde de yağdı. Dün itibari ile başlayan kar yağışı Kastamonu'da şehir merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının ara ara devam ettiği kentte vatandaşlar güne beyaz bir örtü ile uyandı.

Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından buzlanma sebebiyle kazaların yaşanmaması için tuzlama ve kumlama çalışmaları yapıldı. Belediye personelleri, sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye düşmesi sebebiyle buzlanan kaldırımları ise küreklerle temizlendi.

Kentte yaşayan vatandaşlar da kar yağışını sevinçle karşıladı. Vatandaşlar kuraklık yaşanmaması için kar yağışının önemli olduğunu ifade etti.