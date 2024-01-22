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Kar yağmayan Hazarbaba Dağı, Off Road tutkunlarının durağı oldu - Son Dakika
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Kar yağmayan Hazarbaba Dağı, Off Road tutkunlarının durağı oldu

Elazığ'da bulunan Hazarbaba Dağı, yeteri kadar kar yağmayınca Off Road tutkunlarının durağı haline geldi. Araçların engebeli arazide ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu. Elazığ'da Off Road Derneği öncülüğünde Hazarbaba Dağına Off Road etkinliği gerçekleştirildi. Profesyonel ve amatör tutkunlar, arazi araçlarıyla birlikte 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağına çıkarak burada keyifli dakikalar geçirdi. Hazarbaba Dağı, Off Road tutkunları için önemli bir mekan haline gelmiştir.

Kar yağmayan Hazarbaba Dağı, Off Road tutkunlarının durağı oldu
22.01.2024 - 22:44,
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Kar yağmayan Hazarbaba Dağı, Off Road tutkunlarının durağı oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bulunan Hazarbaba Dağı, yeteri kadar kar yağmayınca Off Road tutkunlarının durağı haline geldi. Araçların engebeli arazide ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da Off Road Derneği öncülüğünde Hazarbaba Dağına Off Road etkinliği gerçekleştirildi. Profesyonel ve amatör tutkunlar, arazi araçlarıyla birlikte 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağına çıkarak burada keyifli dakikalar geçirdi. Kimi tutkunlar engebeli arazileri geçerken kimi tutkunlar ise kara saplandı. Kara saplanan Off Road severleri, arkadaşlarının yardımıyla bulundukları alandan kurtarılırken ortaya renkli sahneler çıktı.

Elazığ Off Road Derneği Başkanı Murat Taşdemir, toplamda 20 araçla Hazarbaba Dağına geldiklerini söyledi. Taşdemir, "Malum bu sene Hazarbaba Dağına karın gecikmesinden dolayı en zirveye çıktık. Zirvede kalan araçlarımız oldu kalan araçlarımızı da arkadaşlarımızın yardımı ile bulundukları yerden kurtardık. Burada bulunan 20 araç içerisinde deneyimli olan arkadaşlarımız da var deneyimsiz olanlarda var. Arkadaşlarımızla güzel bir gün geçirdik. Elazığ'da gidilecek pek fazla bir yer olmadığı için bizde Hazarbaba Dağını tercih ediyoruz. Buradan yetkililere seslenerek Off Road pisti istiyoruz. Daha geniş ve güzel bir yer talep ediyoruz. Bu işe meraklıların sayısı oldukça yüksek bizde bu işi yapıyoruz fakat pistimiz yok" dedi.

Arkadaşlarının Off Road için kendisini çağırdıklarını belirten Buğrahan Öztürk, "Beraber Off Road yaptık. Şuanda Hazarbaba Dağındayız. Bazı arkadaşlarımız çok deneyimli yukarılara kadar çıktılar bazı arkadaşlarımız da benim gibi yeni katıldıkları için zor anlar yaşadılar. Günümüz çok güzel geçti. Sucuk ekmek yaptık" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla birlikte bir etkinlik düzenlediklerini belirten Fatih Ahmet Tel, "Hafta sonlarımızı arkadaşlarımızla birlikte etkinlik yaparak hem keşfetme hem de gezi amaçlı geziyoruz. İçimizde acemiler de var profesyonel olarak yapanlarda var. Acemi olan arkadaşlarımız da kendilerini geliştireceklerdir. Hazarbaba şu anda Off Roadcıların mekanı olarak görülüyor. Kayak merkezi sahibimiz de biz Off Road tutkunları için bir pist yapacağını belirtti. Kendimize göre bir alan düzenledikten sonra aktivitelerimize burada devam edeceğiz" cümlelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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