Baba-oğul şehitler 104. yılda anıldı - Son Dakika
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Baba-oğul şehitler 104. yılda anıldı

Baba-oğul şehitler 104. yılda anıldı
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Milli Mücadele kahramanı Kara Ali Çavuş ve oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 104. yıl dönümünde Beyşehir'in Çetmi Mahallesi'nde düzenlenen törenle dualarla yad edildi. Programa protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Milli Mücadele kahramanlarından Kara Ali Çavuş ile oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 104. yıl dönümünde memleketleri Beyşehir'in Çetmi Mahallesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Mahalledeki parkta bulunan baba-oğul anıtının önünde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mevlid okunan ve dua edilen anma programında, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da birer konuşma yaptı.

Programa, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Kaymakçı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gaziler, şehit yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

Onbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba-oğul şehitler 104. yılda anıldı - Son Dakika

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