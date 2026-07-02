Kara Fatma 71. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Kara Fatma 71. Yılında Anıldı

Kara Fatma 71. Yılında Anıldı
02.07.2026 16:01
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Milli Mücadele'nin kahramanı Kara Fatma, mezarı başında dualarla anıldı ve hayatı anlatıldı.

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 71. yılında mezarı başında anıldı.

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma, Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneğince Beyoğlu'ndaki Kulaksız Mezarlığı'nda düzenlenen anma programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erden için kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Dernek Başkanı İlknur Bektaş, Üsteğmen Fatma Seher Hanım'ın Birinci Dünya Savaşı'nda kadınları örgütleyerek düşmanlara karşı savaştığını anlattı.

Kara Fatma'yı tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş bir kadın olmaktan çıkarıp topluma anlatmak istediğini ifade eden Bektaş, "Sanal medya ve sanal kahramanlıklara o kadar doyurulduk ki kendi hikayemizden uzak kaldık. Bu uzaklaşmayı durdurabilmek için en azından birisini nitelikli olarak ortaya koymaya kendimi adadım. İşte Üsteğmen Kara Fatma'yı bu yüzden seçtim." diye konuştu.

Bektaş, "Kara Fatma Mahi" isimli kitabında daha çok bilginin, gerçeğin ve "sulandırılmamış hayat hikayesinin" yer aldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Her bir sayfası için günlerimi, gecelerimi harcadığım, burada tamamen Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı kayıt, kaynakları ve envanterler var. Bu çalışmada milletin kaderinin, kadınların yüreğinden taştığını anlattım. Kara Fatma, tarihin satırlarında kalmış bir kahraman değil, aksine Türk milletinin vicdanında yaşayan büyük bir iradenin adıdır. O, Milli Mücadele'de korkuya karşı cesaretin, yılgınlığa karşı umudun, yokluğa karşı direncin mücadelesidir."

Bektaş, Kara Fatma'nın hayatının anlatıldığı filmin 18 Aralık'ta vizyona gireceğini de duyurdu.

Programa, bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Fatma 71. Yılında Anıldı - Son Dakika

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