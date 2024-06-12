Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ve beraberindeki heyet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.
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