Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kocaeli'de Altın Hırsızlığı Yapan 3 Zanlıdan 2'si Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen 2 ayrı altın hırsızlığı olayı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, O.K. ve B.Y. isimli 2 şüpheli tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 2 milyon 750 bin lira değerindeki altınların çalındığı noktalarda incelemelerde bulundu ve şüphelileri gözaltına aldı. Diğer şüpheli A.A.C'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.