Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.
Ermenek-Mut yolunun 13-14. kilometrelerinde 10.00-16.00 saatlerinde patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle Ermenek-Mut güzergahını kullanacak sürücüler Ermenek, Bucakkışla, Karaman, Mut istikametine yönlendirilecek.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametindeki banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Fındıklı-Arhavi-Hopa yolunun 8. kilometresindeki Arhavi Tüneli'nin Arhavi-Fındıklı istikametindeki kuzey tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Tokat- Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Siverek- Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, İslahiye ilçesinde 40 ilkokul öğrencisine temel trafik eğitimi verdi. Öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, karayollarında geçiş kuralları ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü. Olayın ardından şüpheli güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Soruşturma devam ederken şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.
Başkan Şeniz Doğan, yeni dönemin mazbatasını alarak Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na tekrar seçildiğini duyurdu. Doğan, halka teşekkür ederek yeni döneme hayırlı olması temennisinde bulundu.
Erzincan'da Taksim TOKİ Camii'nde düzenlenen Teravih Namazı-Çocuk Buluşması programına İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem ve 130 çocuk katıldı. Namaz sonrasında çocuklara hitap edilerek Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, hediyeler takdim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü bünyesindeki sanayiciler tarafından Ramazan ayı boyunca iftar yemeği veriliyor. Dünkü bölümde, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden Derya Baltalı tarafından 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen 2 ayrı altın hırsızlığı olayı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, O.K. ve B.Y. isimli 2 şüpheli tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 2 milyon 750 bin lira değerindeki altınların çalındığı noktalarda incelemelerde bulundu ve şüphelileri gözaltına aldı. Diğer şüpheli A.A.C'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, Anamur'un daha güzel hizmetlere ihtiyacı olduğunu belirterek, gelecek dönemde yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan hasar, gün ağırınca netlik kazandı. Yangın, geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başladı ve kısa sürede yayılarak çevreye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 16 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi zararın büyük olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
Hayrabolu ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile mermiler ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Edirne'de Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, 25 farklı ülkeden gelen öğrenciler bir araya geldi. Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de derneğe teşekkür ederek ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.
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