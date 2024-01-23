Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya- Hendek yolunun 4-5. kilometrelerinde Pekşenler Kavşağı'ndaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerindeki (Kayaönü Köyü- Çamlıca Köyü kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Sürücülerin Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut güzergahını kullanmaları gerekiyor.

Seben ayrımı-Nallıhan- Beypazarı yolunun 37-38. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-18. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.