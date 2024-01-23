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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Sakarya-Hendek yolunda Pekşenler Kavşağı'ndaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanırken, İzmir-Aydın Otoyolu'nda Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ermenek-Mut yolu, Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunda, Taşucu-Silifke-Erdemli yolunda, Vezirköprü-Durağan yolunda, Trabzon-Maçka yolunda, Konya-Antalya yolunda, İnegöl-Bozüyük yolunda ve Karabük-Kastamonu yolunda da yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
23.01.2024 - 08:29,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya- Hendek yolunun 4-5. kilometrelerinde Pekşenler Kavşağı'ndaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerindeki (Kayaönü Köyü- Çamlıca Köyü kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Sürücülerin Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut güzergahını kullanmaları gerekiyor.

Seben ayrımı-Nallıhan- Beypazarı yolunun 37-38. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-18. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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