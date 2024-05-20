Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı-Gümüşova Kavşağı kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Uşak-Sivaslı-Denizli yolunun 18-20. kilometrelerinde Banaz köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yapım ve Kaş-Demre-Finike yolunun 64-65. kilometrelerinde kanalizasyon altyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 17-20. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak, bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor. Alaca-Zile yolunun 5-12. ve Şanlıurfa-Akçakale yolunun 37-39. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor. Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trabzon-İyidere yolunun 0-56. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

20.05.2024 08:07
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı-Gümüşova Kavşağı kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Uşak-Sivaslı- Denizli yolunun 18-20. kilometrelerinde Banaz köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yapım ve Kaş-Demre-Finike yolunun 64-65. kilometrelerinde kanalizasyon altyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 17-20. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak, bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. ve Şanlıurfa- Akçakale yolunun 37-39. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl- Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-İyidere yolunun 0-56. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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