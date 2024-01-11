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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde şerit aktarımı, yan yollardan ulaşım ve kontrollü sürüş uygulanmaktadır. Bu çalışmaların süresi ve saatleri yol durumu bülteninde belirtilmektedir.

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
11.01.2024 - 08:23,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kınalı ayrımı-Silivri- Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde (Silivri şehir geçişi) viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım yan yollardan gerçekleştiriliyor.

Aydın- Denizli yolunun 8-10 ve 15-22. kilometrelerinde kablo hattı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol 08.00-19.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

İzmit- Sakarya yolunun 3-5. kilometrelerinde stadyum bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometrelerinde Biga-Lapseki istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Burdur- Isparta yolunun 9-14, Bingöl-Genç- Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak bakım çalışması sebebiyle 13 Ocak'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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