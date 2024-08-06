Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Gebze Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Gebze gişelerinden otoyola girişler kapatılarak, sürücüler D-100 güzergahına yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Bolu Doğu kavşakları 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki istikamette servis yollarından sürdürülüyor.

Salihli-Kula- Uşak yolunun 33-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Pendik- Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde Paşaköy Kavşağı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle kavşağa sağ ve sol katılım kolları ile Paşaköy Mahallesi'ne giriş kolu trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Diyarbakır- Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma sol şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin- Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 9 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.