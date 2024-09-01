Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uyum sağlamaları gerekmektedir. Anadolu Otoyolu, TEM Otoyolu, TAG Otoyolu, İzmir Çevre Otoyolu, Ankara-Konya yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle bazı kesimlerde trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

01.09.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil 23 kilometre) İstanbul istikametinde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, 21.00-07.00 saatlerinde ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı- Nurdağı Kavşağı Kesimi 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Ankara Caddesi Çiğli istikameti 0-1. kilometrelerinde bağlantı kolunda genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım Altınyol'dan devam ediyor.

Ankara- Konya yolunun 0-1. kilometrelerinde drenaj çalışması sebebiyle Konya-Ankara istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Samsun- Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bakım ve Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 50-57. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Yozgat-Alaca yolunun 10-17. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 29-30. kilometrelerindeki Ormaniye ve Çamdere köprülerinde derz onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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