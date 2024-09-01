Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil 23 kilometre) İstanbul istikametinde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, 21.00-07.00 saatlerinde ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı- Nurdağı Kavşağı Kesimi 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Ankara Caddesi Çiğli istikameti 0-1. kilometrelerinde bağlantı kolunda genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım Altınyol'dan devam ediyor.

Ankara- Konya yolunun 0-1. kilometrelerinde drenaj çalışması sebebiyle Konya-Ankara istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Samsun- Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bakım ve Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 50-57. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Yozgat-Alaca yolunun 10-17. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 29-30. kilometrelerindeki Ormaniye ve Çamdere köprülerinde derz onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.