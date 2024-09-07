Karayollarında Yapım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant- Kaynaşlı kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli dahil 23 kilometre) İstanbul istikametinde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle otoyol trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 Devlet Yolu'na aktarılıyor, Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola bağlanılıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek- Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy kavşağı 0-2. kilometrelerinde Mamak-Kıbrısköy bağlantısını sağlayan üst geçit köprüsünün ikileme işi dolayısıyla Gölbaşı istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Bugün saat 10.00'da havaalanı istikameti sol şerit trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam edecek.

Muğla- Denizli yolunun 51-53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık- Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çeltikçi- Antalya yolunun 27-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak- Devrek ayrımı- Çaycuma yolunun 0-8. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Sivas-Zara yolunun 11-16. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık- Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 33. kilometresinde (Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi mevkisi) yaya üstgeçidi altyapı çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.