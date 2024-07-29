Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 100 gün sonra mahalleleri dolaşarak sorunları inceledi - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 100 gün sonra mahalleleri dolaşarak sorunları inceledi

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, göreve geldikten 100 gün sonra Karabağlar'da bulunan 58 mahalleyi muhtarlarla birlikte sokak sokak dolaşarak sorunları yerinde inceledi. Başkan Kınay, mahalle sakinlerinin yaşadığı problemlere çözüm getirmek için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

29.07.2024 14:29
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(İZMİR)- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, göreve geldikten 100 gün sonra Karabağlar'da bulunan 58 mahalleyi muhtarlarla birlikte sokak sokak dolaşarak sorunları yerinde inceledi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 31 Mart seçimlerinin ardından geçen 100 günlük süreçte  ilçede bulunan 58 mahalleyi mahalle muhtarlarıyla birlikte dolaşarak, sorunları yerinde inceledi. Mahalle muhtarlarıyla aylık periyotlarda düzenlediği toplantılarla birlikte, belediyeye iletilen sorunları sahada da inceleyen Başkan Kınay, mahalle sakinlerinin yaşadığı problemlere çözüm getirmek için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

"Sorunları çözmek için her zaman sahadayız"

Sorun tespiti çalışmalarında Başkan Kınay, sorunları yerinde birer birer inceleyip not alarak, ilgili birimlere talimatlarını verdi. Kınay, yaşanan sorunların takipçisi olduklarını ifade etti. Çalışmalar sırasında vatandaşlardan gelen şikayetleri de dinleyen Başkan Kınay, bu sorunları çözmek için her zaman sahada olduklarını ve vatandaşları yalnız bırakmadıklarının altını çizdi.

"Karabağlar'da hiçbir vatandaşımız kendini yalnız ya da unutulmuş hissetmeyecek"

Karabağlar'daki mahalleler arasında ayrım yapmadan her bir mahallenin sahip olduğu eksikliklere yönelik çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kınay, kimsenin öteki hissetmediği bir Karabağlar için tüm belediye ekipleri ile koordinasyon içinde çalıştıklarını belirterek, "Biz çalışma arkadaşlarımızla birlikte her zaman sahada olmayı sürdüreceğiz. Karabağlar'da hiçbir vatandaşımız kendini yalnız ya da unutulmuş hissetmeyecek. Arkadaşlarımızla birlikte bize gelen her bir talebi değerlendirmeye alıyoruz. Vatandaşlarımızın huzurla yaşadıkları bir Karabağlar için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve mahalle buluşmaları düzenlenecek

Mahalle gezilerinin ilk turunu tamamlamalarının ardından bu çalışmalarının ilerleyen zamanda yeniden yapılacağını belirten Başkan Kınay, ağustos ayında esnaf ve mahalle buluşmaları da düzenleyerek, vatandaşların yanına giderek sorunları dinleyeceğini ifade etti. Muhtarlara gelen şikayetlerin yanında esnafın ve vatandaşların yaşadıkları sorunlarla birebir ilgilenerek, bu sorunları çözmek adına yeni çalışmalar gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Kınay, vatandaşların her zaman yanında olduklarının altını çizdi.

Kaynak: ANKA

Karabağlar, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 100 gün sonra mahalleleri dolaşarak sorunları inceledi - Son Dakika

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