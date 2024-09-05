Karabağlar Belediyesi'nden öğrencilere eğitim desteği

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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin Sosyal Destek Kartı'ndan ve Sosyal Butik'ten düzenli olarak yararlanan ailelerin çocuklarına, öğrenci başı 750'şer lira eğitim desteği verilecek.

Karabağlar Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde her ay düzenli olarak nakdi yardım alan vatandaşların çocuklarına öğrenci başı 750'şer lira destek verileceğini duyurdu.

Belediye Başkanı Helil Kınay, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, eğitim desteklerini de bu bakış açısıyla sürdürdüklerini söyledi. Başkan Kınay, "Yeni başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesi bu ailelerimizin çocuklarını da unutmadık. İlkokul, ortaokul ve liseye devam eden çocuklarının eğitim masrafları için bütçemiz olanaklarımız kapsamında katkı sunmak istedik. Bizler geleceğin sahibi olan gençlerimiz ve çocuklarımızı eğitim hayatlarında yanlarında olmayı sürdürecek ve onların daha aydınlık yarınlara ulaşması için tüm gücümüzle çalışacağız. Tüm öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi.