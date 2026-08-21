Karabağlar\'da Deprem Anması: Afet Hazırlığı Zorunluluk

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği anma programında afetlere hazırlık ve toplumsal farkındalığın önemi vurgulandı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Afete karşı bilinçli olmak sorumluluk değil, zorunluluktur" diyerek kurumlar ve yurttaşların ortak sorumluluğuna dikkati çekti.

Karabağlar Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde düzenlediği programla deprem gerçeğine ve afetlere hazırlığın önemine dikkati çekti. 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen programda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak bilimsel planlama, mevzuata uygun yapılaşma ve toplumsal bilinçle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Kınay, benzer acıların yeniden yaşanmaması için afet hazırlığının yalnızca kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Afete hazırlıklı olmanın hem devletin hem de her yurttaşın temel zorunluluğu olduğunu belirten Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.Sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi tarafından 10 yıl önce AKUT Arama Kurtarma Derneği'ne tahsis edilen Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi'ne ilişkin protokolünü AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel ile birlikte imzalayarak 10 yıllığına yeniledi. Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi bünyesinde kurulacak Afet Koordinasyon Merkezi'nin de yakında hizmete gireceğini açıkladı. KARKUT Arama Kurtarma Ekibi, AKUT, AFAD, TMMOB'ye bağlı meslek odaları, mahalle afet gönüllüleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. "Acıları gidermemiz, gidenleri yerine getirmemiz mümkün değil. Ama bundan sonrası için adımları büyütmek, acıyı azaltmak için el uzatmak elimizde" diyen Başkan Kınay, afete hazırlığının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

BENZER ACILARI ARTIK YAŞAMAYALIM

"Unutmadık, unutmayacağız diyoruz ama unutmuşuz. Neden unutmuşuz?" sözleriyle 17 Ağustos gecesine dair yaşadıklarını paylaşarak konuşmasına başlayan Başkan Kınay, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen programda aradan geçen yıllara rağmen benzer acıların farklı depremlerde yeniden yaşanmasının tüm kurumlar, kuruluşlar ve yurttaşlar tarafından sorgulanması gerektiğini vurguladı. 30 Ekim 2020 İzmir ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerini hatırlatan Kınay; bilimin, doğru planlamanın, mevzuata uygunluğun yanı sıra vicdan ve ahlakın da afetlere hazırlık sürecinin temel unsurları olduğunu söyledi.

SORUMLULUK HEPİMİZDE

Karabağlar'da 2,5 yıldır görev yapan bir belediye başkanı olarak sahada karşılaştığı sorunlara da değinen Kınay, deprem sonrası kaybedilenlerin yalnızca canlar olmadığını belirtti. "17 Ağustos'u unutmadık dedik. On yıllarca kendimize gelemedik. İzmir'de 30 Ekim'i yaşadık, yıllarca konuştuk, unutmayacağız dedik. Her binanın altında acılar, gözyaşı, yokluk, yoksulluk ve geçmeyen bir kalp sızısı var" diyen Kınay, afetlerin sonuçlarının yalnızca yapı güvenliğiyle sınırlı olmadığını, yoksulluk, bilgisizlik ve yanlış uygulamaların da yaşanan kayıpları derinleştirdiğini ifade etti.

AFET FARKINDALIĞI İÇİN KAPSAMLI PROGRAM

Programa AFAD, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, KAR-KUT, AKUT, TRAC İzmir Şubesi, HAK-TİM ve Genç İzmir'in destek verdiği çalışmada İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ni temsilen Selma Nalbantoğlu, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel ve AFAD Arama Kurtarma Yetkilisi Demirkan Sarıkaya'da birer konuşma yaptı. 17 Ağustos'un ardından yaşanan depremlerden de örneklerle afet öncesi hazırlığın, doğru planlamanın ve doğru uygulamaların önemini anlatan konuşmacılar, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Program kapsamında AFAD Deprem Simülasyon Tırı, AKUT ve AFAD ekipman sergileri, İnşaat Mühendisleri Odası Şantiye Tozu Tiyatrosu gösterisi, deprem fotoğrafları sergisi ile TRAC İzmir Şubesi, KAR-KUT ve HAK-TİM stantları yer aldı. Başkan Kınay, programa katkı sunan kurum ve kuruluşlarla katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.