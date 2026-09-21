Karabük Eflani\'de Koltucak köyü yakınındaki anız yangını söndürüldü

Karabük Eflani'de Koltucak köyü yakınındaki anız yangını söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Eflani ilçesinde Koltucak köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını söndürüldü. Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Eflani Belediyesi itfaiyesi ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Koltucak köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiyesi ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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