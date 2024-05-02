Karabük İl Genel Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

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Karabük İl Genel Meclisi, mayıs ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Ahmet Sözen, toplantıda yaptığı konuşmada, köylerin KÖYDES projeleriyle hayat bulduğunu söyledi.

Karabük'e, KÖYDES projeleri kapsamında 335 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirten Sözen, bu ödeneklerle 1623 projenin hayata geçirildiğini kaydetti.

Sözen, KÖYDES ödenekleriyle ertelenen birçok sorunun çözüme kavuştuğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"KÖYDES sayesinde bu zamana kadar ihmal edilmiş, ötelenmiş, kronikleşmiş, üzerine gidilmeye dahi cesaret edilememiş birçok problemin, tahsis edilen devasa ödeneklerle cesaretle üzerine gidilmiş, bugün gelinen noktada problemlerin büyük bir kısmı çözüme kavuşmuştur. Ayrıca bu ay içerisinde KÖYDES ödeneklerinin, ilimize tahsis edilmesini bekliyoruz. Ay sonuna kadar tüm ilçelerimizde, asfalt programına alınan yollarımızın altyapılarını tamamlamış olacağız. Önümüzdeki ay ise asfalt programlarını başlatmış olacağız."