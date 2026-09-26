Karabük Safranbolu'da Yörük köyünde Anadolu Sofraları buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karabük Safranbolu'da Yörük köyünde Anadolu Sofraları buluşması gerçekleştirildi

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Karabük Safranbolu'daki tarihi Yörük köyünde düzenlenen 'Anadolu Sofraları: Yörük Kültürü ve Belleği' buluşmasında köyün gelenekleri, lezzetleri ve sözlü kültürü tanıtıldı. Etkinlikte BAKKA, Yörük köyünün 'En İyi Turizm Köyü' hedefiyle yürütülen çalışmaları paylaştı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Anadolu Sofraları: Yörük Kültürü ve Belleği" buluşması gerçekleştirildi.

Tarihi Yörük köyünde düzenlenen programda, köyün gelenekleri, yöresel lezzetleri, sözlü anlatıları ve yaşayan kültürel mirası ziyaretçilerle buluşturuldu.

Yörük kazanı yakılan programda katılımcılar, rehberler eşliğinde tarihi Sipahioğlu Konağı, çamaşırhane ve köy sokaklarını kapsayan anlatılı köy gezisine katıldı.

Programda konuşan Karabük Valisi Oktay Çağatay, kentin gölleri, ormanları, kanyonları, ecdat yadigarı konakları ve tarihi zenginlikleriyle muazzam bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

Yörük köyünün bu zenginliklerin en kıymetli nişanelerinden biri olduğunu ifade eden Çağatay, "Ecdadımız buralarda yaşamış, nice günler görmüş. O gördüğü günlerin hatıralarına şarkılar, şiirler, türküler bestelemiş, ağıtlar yazmış, bize emanet etmiş. Biz onları şimdi dinliyoruz, hüzünleniyoruz, keyif alıyoruz. Kısacık hayatımızda birer emanetçiyiz. Bu emanetleri aldık ve bizden sonraki nesillere de layıkıyla, hakkıyla teslim etmemiz gerekiyor. Bu manada bu tür çalışmalar önem arz ediyor." diye konuştu.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya da Yörük köyünün "En İyi Turizm Köyü" ünvanına ulaşması hedefiyle, ekoturizm yol haritasından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projelerine kadar birçok çalışmayı paydaşlarla yürüttüklerini kaydetti.

Köyün kültürel birikimini kayıt altına almak amacıyla iki önemli eser hazırladıklarını dile getiren Çetinkaya, "Kalkınma Ajansları Kültür Yayınları kapsamında 'Zamanın Ötesinde Bir Ses: Yörük Köyü'nden Milano'ya Leyla Gencer' ve 'Yörük Köyü'nde Zamanın İzleri: Taş, Ahşap ve Kültürel Dokusuyla Bir Miras Köyü' isimli iki eserin hazırlıklarını yürüttük. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler programı kapsamında da yerel değerlerimizi görünür kılmayı ve ekonomik değere dönüştürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ise Yörük köyünün, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün En İyi Turizm Köyleri Programı'nda yer almasının kültürel mirasın korunması ve yerel değerlerin görünür kılınması açısından önemli fırsat sunduğunu dile getirdi.

Köyün özgün kimliğinin korunarak geleceğe taşınmasını hedeflediklerini belirten Şahin, "Bu hedefe ancak kamu kurumlarımızın, yerel yöneticilerimizin, üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve Yörük köyü halkının ortak çabasıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Kültürel mirasın korunmasının en güçlü yolu, onu günlük hayatın içinde yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmektir." dedi.

Program, halk oyunları gösterileri, "Yörük Sediri Sohbetleri" ve yöresel etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA
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