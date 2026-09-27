Karabük\'te 71 yaşındaki adam, yakınlarının ihbarıyla evinde ölü bulundu

Karabük'te 71 yaşındaki adam, yakınlarının ihbarıyla evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Soğuksu Mahallesi'nde 71 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Sağlık personelinin müstakil evin ikinci katında yaptığı kontrolde adamın öldüğü belirlendi; cenaze otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Karabük'te 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Soğuksu Mahallesi Karaoğlu Caddesi'ndeki müstakil evin ikinci katında yaşayan M.Ö'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık personelince yapılan kontrolde, M.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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