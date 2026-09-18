Karabük'te Ahilik Haftası'nda Fatih Yüksel'e Yılın Ahisi plaketi verildi - Son Dakika
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Karabük'te Ahilik Haftası'nda Fatih Yüksel'e Yılın Ahisi plaketi verildi

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Karabük\'te Ahilik Haftası\'nda Fatih Yüksel\'e Yılın Ahisi plaketi verildi
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Karabük'te Ahilik Haftası, Yenişehir Atatürk Anıtı'ndan Kemal Güneş Caddesi'ne mehter eşliğinde yürüyüşle başladı. Törende Yılın Ahisi Fatih Yüksel, Yılın Kalfası İslam Yurttaş ve Yılın Çırağı Rıdvan Savurat'a plaket verildi.

Karabük'te Ahilik Haftası kutlandı.

Etkinlik, Yenişehir Atatürk Anıtı'ndan Kemal Güneş Caddesi'ne kadar mehter takımı eşliğinde yürüyüşle başladı.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Demirbaş, kökleri asırlar öncesine uzanan Anadolu'nun iktisadi, ahlaki ve toplumsal mayasını oluşturan ahilik geleneğini anmak ve yaşatmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de ahilik kültürünü Ahi Evran'ın kurumsal yapı haline getirdiğini belirterek, "Ticareti İslami kurallarla hemhal etmiş, ahlakla buluşturmuş. İslami ticaret ahlakını bu topraklara ekmiş tabiri caizse. Bugün halen bu haftayı kutladığımıza, geçmişten tevarüs ettiğimiz en önemli özelliklerinden biri olan ahiliği yaşatıyor olduğumuza göre, çok önemli bir fidan dikilmiş, yeşermiş ve bugün hala bu medeniyetin özelliklerinden bahsediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da dünyanın her tarafında ekonomik temeller üzerine kurulmuş meslek örgütlerinin olduğunu ifade ederek, "Temelinde ahlak, adalet, dürüstlük, sosyal yardımlaşma ve dayanışma olan bir yapının 1000 yıl önce bu topraklarda vücut bulması dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan bir işlemdir." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Çetinkaya da Ahi Evran'ın Anadolu toprağına diktiği adalet ve ahlak çınarının, asırlardır Türk milletinin bel kemiği olduğunu anlattı.

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kılıç ise Yenice, Safranbolu, Eskipazar, Eflani ve merkez ilçelerinde Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlediklerini, Ovacık'ta ise pazartesi günü program yapacaklarını kaydetti.

Programda şiir okundu, şet kuşatma töreni gerçekleştirildi ve ahilik duası yapıldı.

Vali Yardımcısı Demirbaş "Yılın Ahisi" Fatih Yüksel'e plaketini verdi.

"Yılın Kalfası" İslam Yurttaş'a plaketini milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, "Yılın Çırağı" Rıdvan Savurat'a plaketini ise Başkan Çetinkaya verdi.

Plaket töreninin ardından Karabük Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Ahilik pilavı ve ikramların sunulduğu etkinlik, protokol üyelerinin esnaf ziyaretiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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