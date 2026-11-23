KARABÜK'te etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanda kayan toprak, yol kenarına döküldü.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın alt kısmında bulunan toprak alanda, son günlerde etkili olan sağanağın etkisiyle heyelan oluştu. Kayan toprağın bir bölümü, Üniversite Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'nin kenarına döküldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Heyelanın apartmanın temelinde herhangi bir risk oluşturmadığı belirtildi. Yol kenarındaki toprağına kaldırılması için çalışma başlatıldı.