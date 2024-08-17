Karabük\'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ovacık ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde dün, saat 15.00 sıralarında orman yangınları çıktı. Yangınlara 74 araç ve 237 personelle müdahale edildi. 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek verdi. Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma ve Ulu Yayla Mağarası mevkisindeki yangın 7 saatte kontrol altına alınırken, 2 büyükbaş öldü, 3 köy evi de hasar gördü.

Ekiplerin Ovacık ilçesine bağlı Alınca ve Beydini köyleri arasındaki orman yangınına müdahalesi ise sürüyor.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,