Karabük\'te dereye düşen gebe inek iş makinesiyle kurtarıldı

Samsun'da Polis Takibi Sonucu Kadın Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan bir kadın, 95,20 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu kullanım aparatı ile yakalandı. Kadın, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.