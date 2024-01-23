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Karabük'te dolandırıcılık girişimi polis tarafından engellendi - Son Dakika
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Karabük'te dolandırıcılık girişimi polis tarafından engellendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, F.E'yi telefonla arayarak hesabının terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyerek para istedi. F.E'nin altınlarını bozdurup 127 bin lirayı dolandırıcının verdiği hesaba yatırmak üzere bankaya gittiği sırada polis ekipleri müdahale ederek dolandırıcılığı engelledi. Dolandırılmaktan kurtulan F.E, polis ekiplerine teşekkür etti ve altınlarını geri almak için yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük\'te dolandırıcılık girişimi polis tarafından engellendi
23.01.2024 - 18:37,
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Karabük'te telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 127 bin lira göndermek üzere olan kişi, polis tarafından son anda engellendi.

Safranbolu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, F.E'yi telefonla arayarak banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve aklanması için hesabına para göndermesini istedi.

Bunun üzerine altınlarını bozduran F.E, verilen hesap numarasına 127 bin lira yatırmak için Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki banka şubesine gitti.

Gelen bir ihbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, bankaya giderek F.E'nin dolandırılmasını son anda engelledi.

Dolandırılmaktan kurtulan F.E, polis ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler, daha sonra F.E'ye bozdurduğu altınları da tekrar satın alması konusunda yardımcı oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Safranbolu, Karabük, Banka, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te dolandırıcılık girişimi polis tarafından engellendi - Son Dakika
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