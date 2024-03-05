Karabük\'te dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir kişi, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere para havale etmek suretiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdu.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince ortak yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli, İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
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İlk kadın ressamlardan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan 'İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri' resim sergisi, Vadistanbul AVM'de Kärcher'ın ev sahipliğinde açıldı. Dr. Necmi Sönmez'in katkılarıyla hazırlanan sergi, 10 Mart'a kadar ziyarete açık olacak. Sergi, Açba'nın yaşamına ve sanat serüvenine ışık tutarken, tarihsel, sosyal ve kadın hakları savunuculuğu bağlamında mücadelesini izleyiciye aktarmayı hedefliyor. Sergide 4'ü orijinal olan 13 eser, Açba'nın özgün eserleri, fotoğrafları ve resimlerinin röprodüksiyonlarıyla birlikte sergileniyor. Açba, Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam olarak ve özellikle portreleriyle tanınıyor. Portrelerini yaptığı kişiler arasında Mustafa Kemal Atatürk, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt ve mucit Thomas Edison gibi önemli isimler bulunuyor.
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, yerini sise bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sebebiyle sis oluştu. Gün ve Kuzey çevre yolları başta olmak üzere Kura Nehri bölgesinde yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. Sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından 4 can salında bulunan 26'sı çocuk toplam 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, bir Türk vatandaşı da can salından yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışırken gözaltına alındı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret ederek, metro projeleri hakkında bilgi verdi. Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği içinde havaalanı metrosu projesinin gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, trafik sorununa da değinen Altınok, Ankara'nın gelişen bir şehir olduğunu ve yapılan alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ifade etti. Ziyarette, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ve diğer parti yetkilileri de hazır bulundu.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 ilde sosyal medya platformlarında sahte ilan vererek dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Hatayspor, Başakşehir, Samsunspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği açıklandı. Ayrıca, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji ve Fatih Karagümrüklü Federico Ceccherini de disipline sevk edildi. Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'in de disipline gönderildiği açıklandı.
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