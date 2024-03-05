Karabük'te dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Karabük\'te dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Karabük merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere para havale etmek suretiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla başvuruda bulunan bir kişinin şikayeti üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli İstanbul ve Gümüşhane'de yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.

05.03.2024 20:03  Güncelleme: 20:04
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Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir kişi, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere para havale etmek suretiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince ortak yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli, İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Gümüşhane, İstanbul, Karabük, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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